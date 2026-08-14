Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της κατέγραψε η Aryna Sabalenka, καθώς έγινε το εξωφύλλο του περιοδικού TIME, λίγο πριν επιστρέψει στη δράση για το US Open.

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η κορυφαία τενίστρια μίλησε για την πορεία της στο άθλημα, τη ζωή της εκτός γηπέδων, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σπασμένες ρακέτες της και αποκάλυψε πως θα ήθελε να πραγματοποιήσει τον γάμο της στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του εξωφύλλου, η Sabalenka έδωσε στους followers της μια γεύση από όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτογράφιση.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται με ολόσωμο μαγιό να ποζάρει κρεμασμένη από το διχτάκι ενός καλαθιού μπάσκετ, ενώ σε άλλο βίντεο κάνει τη δική της… πασαρέλα μπροστά στην κάμερα.

Η ίδια φρόντισε, μάλιστα, να καλύψει με τα χέρια της το πιο αποκαλυπτικό σημείο του μαγιό.

«Απλώς περνάω την ώρα μου… πίσω από τις σκηνές της φωτογράφισης για το εξώφυλλο του TIME», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Brash, goofy, hard-­hitting, unfiltered, aggressive, unafraid to lose her temper at her coach and support staff in front of a global audience—this package makes Sabalenka arguably the most compelling player in tennis. “I want to be remembered as a fighter on court, but so cool… pic.twitter.com/385gksib0k — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) August 13, 2026

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Ο Γιώργος Φραγκούλης έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου στην Αρίνα Σαμπαλένκα και η ίδια αποκάλυψε στο «TIME» ότι ιδανικά θα ήθελε να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Στα πλάνα της για τα επόμενα χρόνια βρίσκεται και η δημιουργία οικογένειας. Όπως εξήγησε, θα ήθελε να αποκτήσει το πρώτο της παιδί στα 32 της και στη συνέχεια να επιστρέψει για μερικές ακόμη σεζόν στο τένις, πριν προχωρήσει στην απόκτηση δεύτερου παιδιού.

Παρότι έχει ήδη σχεδιάσει το μέλλον της, γνωρίζει πως η ζωή μπορεί να φέρει διαφορετικές εξελίξεις. «Αυτό θέλω ιδανικά. Αλλά ό,τι και να φέρει η ζωή, είμαι έτοιμη γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση της για τον πόλεμο και τον Λουκασένκο

Η συζήτηση πέρασε και σε πολιτικά ζητήματα, με τη Σαμπαλένκα να ερωτάται για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σχέση της με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η τενίστρια ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί την ειρήνη και πως δεν υποστηρίζει τον πόλεμο.

Όταν όμως ρωτήθηκε αν στηρίζει τον Λουκασένκο, ο οποίος είναι σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, επέλεξε να μην πάρει θέση, απαντώντας: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό».

«Το τένις με έσωσε πραγματικά από την κατάθλιψη»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ.

Η Σαμπαλένκα βρισκόταν τότε στο Μαϊάμι και, παρά το σοκ, συνέχισε να προπονείται και να αγωνίζεται. Όπως εξομολογήθηκε, το τένις αποτέλεσε για εκείνη έναν τρόπο να διαχειριστεί τον πόνο και να απομακρύνει, έστω προσωρινά, τις δύσκολες σκέψεις.

«Το τένις με έσωσε πραγματικά από την κατάθλιψη», ανέφερε, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία έκλαιγε ακόμη και στις προπονήσεις της.

Η ίδια εξήγησε πως και οι έντονες αντιδράσεις της μέσα στο γήπεδο αποτελούν έναν τρόπο να αποφορτίζεται. Όταν κρατά μέσα της την αρνητική ενέργεια, όπως είπε, αυτή συσσωρεύεται και τελικά την εξαντλεί. Έτσι, προτιμά να την εκτονώνει και να συνεχίζει τον αγώ

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Η άποψή της για τις τρανς αθλήτριες

Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης τοποθετήθηκε και για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στις γυναικείες κατηγορίες.

Η Σαμπαλένκα εξέφρασε την άποψη ότι η συμμετοχή βιολογικών ανδρών στις γυναικείες διοργανώσεις δεν θα ήταν δίκαιη, επικαλούμενη τις σωματικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πώς θέλει να τη θυμούνται

Παρά τις τεράστιες επιτυχίες της στα γήπεδα, η Σαμπαλένκα δεν θέλει η υστεροφημία της να συνδέεται αποκλειστικά με τα τρόπαια και τις διακρίσεις της.

Όπως είπε, θα ήθελε να τη θυμούνται ως μια μαχήτρια μέσα στο γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα ως έναν άνθρωπο χαλαρό και διασκεδαστικό εκτός αυτού.

Για την ίδια, είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοούν πως στη ζωή χρειάζεται ισορροπία και πως δεν πρέπει κάποιος να είναι διαρκώς απόλυτα προσηλωμένος μόνο στους στόχους του.

Πλέον, η προσοχή της στρέφεται ξανά στο US Open, όπου η Σαμπαλένκα επιστρέφει με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διεκδικήσει ακόμη ένα μεγάλο τρόπαιο.

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