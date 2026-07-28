Τη Μύκονο ψήφισε ξανά η Aryna Sabalenka για τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας στο πλευρό της τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη. Η διάσημη τενίστρια εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για να γεμίσει μπαταρίες και να χαρεί στιγμές χαλάρωσης στο νησί των ανέμων.

Οι δύο τους βρίσκονται για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι στο νησί των ανέμων γεγονός που αποδεικνύει ότι το κυκλαδίτικο νησί τους έκλεψε την καρδιά.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες φωτογραφίες του ερωτευμένου ζευγαριού από την παραμονή τους στη Μύκονο. Όπως μπορείτε να δείτε ο φακός τους τσάκωσε την αποβιβάζονταν από το πολυτελές σκάφος στο οποίο έμεναν. Η Aryna όπως πάντα έκλεψε τις εντυπώσεις με την γυμνασμένη σιλουέτα της αλλά και την απλότητά της.

Ο έρωτας της διάσημης τενίστριας με τον μελλοντικό σύζυγό της ξεκίνησε αρχές του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, ένα μήνα μετά τον τραγικό και πρόωρο θάνατο του πρώην φίλου της Sabalenka, Konstantin Koltsov.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία, ενώ το 2016 ίδρυσε την Oakberry, μια εταιρεία με φιλοσοφία να παρέχει γρήγορο αλλά υγιεινό φαγητό, έχοντας ως βάση το acai, ένα είδος μούρου, που φυτρώνει στον Αμαζόνιο και θεωρείται superfood.

Η γνωριμία τους έγινε μέσω της εταιρείας του, αφού η γοητευτική Sabalenka ήταν μια από τις αθλήτριες που προώθησαν διαφημιστικά το Oakberry. Σε συνέντευξή της η Sabalenka έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξής της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει το χαμό του πρώην συντρόφου της.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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