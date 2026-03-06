Η “βασίλισσα” των γηπέδων Aryna Sabalenka ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του Γιώργου Φραγκούλη. Η τενίστρια-φαινόμενο είπε το “ναι” σε μια κινηματογραφική πρόταση γάμου, με το υπερπολυτελές δαχτυλίδι που κοσμεί πλέον το χέρι της να κλέβει τις εντυπώσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει δημοσίευμα της Page Six, το δαχτυλίδι διαθέτει ένα εντυπωσιακό οβάλ διαμάντι 12 καρατίων, το οποίο είναι τοποθετημένο σε βάση από πλατίνα, ενώ το σχέδιο συμπληρώνεται από λεπτομέρειες με σμαράγδια, ένα στοιχείο που δίνει στο κόσμημα ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν

Το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε από τη γνωστή σχεδιάστρια κοσμημάτων Ισαμπέλα Γκρούτμαν, ιδρύτρια της μάρκας Isa Grutman Jewelry. Η ίδια συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Φραγκούλη για αρκετούς μήνες μέχρι να δημιουργηθεί το τελικό σχέδιο. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια, η διαδικασία περιλάμβανε πολλές δοκιμές, επιλογή πολύτιμων λίθων και λεπτομερή επεξεργασία ώστε το αποτέλεσμα να είναι πραγματικά μοναδικό.

Η ομάδα της αφιέρωσε μήνες δουλεύοντας πάνω στο σχέδιο, επιλέγοντας προσεκτικά τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια, ώστε το δαχτυλίδι να είναι αντάξιο της σημαντικής στιγμής για το ζευγάρι.

Ειδικοί του χώρου της κοσμηματοποιίας εκτιμούν ότι ένα φυσικό διαμάντι 12 καρατίων με υψηλή ποιότητα κοπής και καθαρότητας μπορεί να κοστίζει πάνω από 750.000 δολάρια. Η τελική τιμή εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαύγεια του λίθου, η κοπή και η προέλευσή του.

Το δαχτυλίδι της Aryna Sabalenka ανήκει πλέον στην κατηγορία των πολυτελών δαχτυλιδιών αρραβώνων που συναντά κανείς συχνά στον κόσμο των celebrities.

