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Στη Γλυφάδα βρέθηκε η Aryna Sabalenka, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, για το λανσάρισμα της νέας σειράς ρούχων του συντρόφου της, επιχειρηματία Γιώργου Φραγκούλη.

Η παρουσία της κορυφαίας αθλήτριας συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στο κατάστημα Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη, με τους θαυμαστές και τους φίλους του brand να δημιουργούν το αδιαχώρητο.

Η νέα συλλογή φέρει τον τίτλο «The Gride» —μια σύνθεση των λέξεων «Greek» και «Pride».

Παρά τη λάμψη της σταρ του τένις και το ενδιαφέρον για τη συλλογή, την παράσταση έκλεψε ο τετράποδος φίλος του ζευγαριού που έκλεψε τις καρδιές των παρευρισκόμενων.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @thegride

govastiletto.gr – Aryna Sabalenka & Γιώργος Φραγκούλης: Τα ερωτικά τετ α τετ σε απόμερη παραλία στη Μύκονο