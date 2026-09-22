Η Aryna Sabalenka απόλαυσε μερικές ημέρες ξεκούρασης στην Ελλάδα, και βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Η τενίστρια από τη Λευκορωσία έκανε ένα μικρό διάλειμμα από το απαιτητικό, επαγγελματικό της πρόγραμμα, με αφορμή την παρουσίαση της νέας σειράς ρούχων του επιχειρηματία. Το ζευγάρι βρέθηκε πριν από λίγα 24ωρα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη, στη Γλυφάδα, όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο λανσάρισμα.

Η Aryna Sabalenka ανέβασε, το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στην Αθήνα, συνοδεύοντάς το με τη φράση «ξεκούραση και επαναφορά».

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, η κορυφαία τενίστρια αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο της για να απολαύσει μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνει ηλιοθεραπεία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Παράλληλα, γεύτηκε το φαγητό, θαύμασε το ηλιοβασίλεμα και αφιέρωσε χρόνο στη φροντίδα του εαυτού της, γεμίζοντας τις μπαταρίες της.

Η επίσκεψη της Aryna Sabalenka στην Ελλάδα συνδέθηκε με την παρουσίαση της σειράς ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη, η οποία φέρει την ονομασία «The Gride». Το όνομα προκύπτει από το συνδυασμό των λέξεων «Greek» και «Pride», που σημαίνουν «Έλληνας» και «περήφανος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

govastiletto.gr – Aryna Sabalenka: Στη Γλυφάδα για το νέο επιχειρηματικό βήμα του συντρόφου της, Γιώργου Φραγκούλη