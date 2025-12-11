Η Νατάσσα Μποφίλιου σπάει τη σιωπή της στο “Breakfast@Star” για το σάλο που ξέσπασε γύρω από την περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη. Μετά τις αντιδράσεις των κληρονόμων του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, η ερμηνεύτρια εξήγησε την απόφαση να συνεχιστεί το tour υπό το νέο όνομα “The Music of Greece“, βάζοντας τέλος στη δημόσια συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα και τις αφιερώσεις.

Οι πρώτες δηλώσεις της Νατάσας Μποφίλιου μετά τον σάλο

Στις δηλώσεις της, η Νατάσσα Μποφίλιου θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν από μόνα τους.

«Όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν γιατί μιλάνε καλύτερα. Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτού που σε οδηγεί να ανέβεις στη σκηνή και να μοιραστείς τα τραγούδια. Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Νιώθω ότι ο τρόπος που έχει ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια υπάρχει καταγεγραμμένος και αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται» είναι η πρώτη αντίδραση της Νατάσσας Μποφίλιου.

Να θυμίσουμε ότι πριν μερικές ημέρες ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος Χατζιδάκι σε ανάρτησή του στα social media αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κινηθεί κανονικά κατά της εταιρείας παραγωγής προκειμένου να μην συμπεριληφθούν τα τραγούδια του πατέρα του στην παγκόσμια περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη.

