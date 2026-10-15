Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο Δημήτρης Παπάζογλου. Ο γνωστός χορογράφος και ηθοποιός απάντησε στα πρόσφατα σχόλια της Μαρίας Ιωαννίδου που τον αφορούσαν, ενώ εξέφρασε και την άποψή του για τη σκηνοθετική δουλειά του Θοδωρή Αθερίδη.

Όσα δήλωσε στο Happy Day

Αναφορικά με τη δήλωση της Μαρίας Ιωαννίδου ότι θα προτιμούσε να βγει γυμνή στο Σύνταγμα παρά να συνεργαστεί μαζί του, ο Δημήτρης Παπάζογλου σημείωσε ότι «Αν δεν ντρέπεται η κυρία Ιωαννίδου να την δει τόσος κόσμος γυμνή στο Σύνταγμα, τι να πω; Γιατί το κορμί της δεν είναι και όπως ήταν 20 χρονών. Είναι τυχερή που της δίνω χώρο να βγαίνει να τα λέει όλα αυτά».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αναφορά που έκανε ο Θοδωρής Αθερίδης στη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Παπάζογλου τόνισε ότι: «Δε θα δώσω τώρα βήμα στον κύριο Αθερίδη να τα λέει αυτά. Ας κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες, που έχει και δικό του θέατρο και πολύ ιντελεκτουέλ άποψη για όλα τα θέματα. Είναι κακός σκηνοθέτης, δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες, έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμένα.

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Υπάρχει μια γενιά ηθοποιών στο θέατρο που δεν μας θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους. Όταν του είπα την άποψή μου το καλοκαίρι για το Άλσος, μου λέει “εγώ δεν κάνω λαϊκό θέατρο”. Τότε τι δουλειά έχεις στο Άλσος; Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα».

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govastiletto.gr -«Πώς το ξεστόμισες αυτό;»: Σάλος στο διαδίκτυο με τη δήλωση του Θοδωρή Αθερίδη για την προφυλακισμένη γιατρό