Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο του «Buongiorno» του MEGA, καθώς προβλήθηκε ένα απόσπασμα όπου απαντά τόσο στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τη συνέντευξή της στο «Χαμογέλα και Πάλι» όσο και στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Δημήτρης Παπανώτας για εκείνη.

Συγκεκριμένα, όταν ερωτήθηκε για τα όσα αποκάλυψε για την συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, η Μπέττυ Μαγγίρα αντέδρασε στους δημοσιογράφους λέγοντας: «Τώρα είμαι χειμαρρώδης. Το αξίζω και μου αρμόζει να κάνω πράγματα που μου ταιριάζουν. Ήρθε στο I love Soukou ένα πρόσωπο που δεν ήθελα και επέμενε το κανάλι. Όταν με παίρνεις ξέρεις τι παίρνεις. Δεν θα ξαναδιαψεύσω κανένα δημοσίευμα, ούτε θα επιβεβαιώσω. Τα λέω και έρχεστε και με ξαναρωτάτε το ίδιο; Δεν με ενοχλεί, από την στιγμή που απαντάω κάτι γιατί το ξαναεπαναλαμβάνουμε; Ας μην κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις για να γεμίζουμε εκπομπές».

Σχετικά με τα όσα έχει δηλώσει ο Δημήτρης Παπανώτας για εκείνη, απαντά: «Μπράβο του».

