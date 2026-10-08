Σε δραματική τροπή εξελίσσεται η δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό», ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης ετοιμάζεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, με στόχο να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει δημόσια τα τραγούδια του.

Μια τέτοια δικαστική εξέλιξη ανατρέπει πλήρως το τοπίο για την Ελληνίδα σταρ, καθώς η πολυετής καριέρα της είναι άμεσα υφασμένη με τις επιτυχίες που της υπέγραψε ο Νίκος Καρβέλας.

Η καλλιτέχνιδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καλλιτεχνική πρόκληση

Η συγκεκριμένη κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η Άννα Βίσση βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της, με την επιστροφή της στο ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», το οποίο ετοιμάζει το ζεύγος Κούστα, και ένα πρόγραμμα που αναμένεται να στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου που έχει γράψει για εκείνη ο Νίκος Καρβέλας.

Αν, λοιπόν, υπάρξει δικαστική απόφαση που θα περιορίζει τη δυνατότητά της να ερμηνεύει τα συγκεκριμένα τραγούδια, η καλλιτέχνιδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καλλιτεχνική πρόκληση: να παρουσιάσει ουσιαστικά ένα νέο πρόγραμμα, αφήνοντας εκτός ένα τεράστιο κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο Διονύσης Θανάσουλας ανέφερε πως ο Νίκος Καρβέλας είναι πλέον αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση στα άκρα και αναμένεται να καταθέσει μέσα στην ημέρα τα ασφαλιστικά μέτρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε, ουσιαστικά, το τέλος της καλλιτεχνικής σχέσης που επί δεκαετίες συνέδεε τους δύο δημιουργούς, τουλάχιστον με τη μορφή που την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ένα συνολικό ποσό που έφτανε περίπου το 1,5 εκατομμύριο

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την προσωπική σχέση των δύο πλευρών, αλλά έχει και έντονο οικονομικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης υπήρχε ένα συνολικό ποσό που έφτανε περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, περίπου 300.000 ευρώ που αφορούσαν τα τραγούδια, να διαγραφούν 500.000 ευρώ που είχαν δοθεί ως δάνειο στον Νίκο Καρβέλα από τον Γιάννη Κούστα, αλλά και μια ακόμη απαίτηση ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Όπως διευκρινίστηκε, επρόκειτο για αντικείμενο διαπραγμάτευσης και όχι για χρήματα που επρόκειτο απλώς να «χαρίσει» ο εφοπλιστής στον συνθέτη.

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης υπάρχει ακόμη ένα σημείο που φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της έντασης.

Όπως αναφέρθηκε στο «Πρωινό», ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να εισέπραττε ποσοστό της τάξης του 50% από τα δικαιώματα των τραγουδιών, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με εκείνο που λαμβάνουν παραδοσιακά πολλοί δημιουργοί. Η πλευρά των Κούστα φέρεται να επιδίωκε τη μείωση αυτού του ποσοστού στο 20-30%, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσε επιπλέον δυσαρέσκεια στον συνθέτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, τέλος, το νομικό σκέλος που αφορά τα ίδια τα τραγούδια. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η νομική σύμβουλος της «Αυτοδιαχείρισης» φέρεται να έχει επισημάνει πως, εφόσον προχωρήσουν τα ασφαλιστικά μέτρα και γίνουν δεκτά με τρόπο που θα περιορίζει την εκτέλεση των έργων, η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να ερμηνεύει τα συγκεκριμένα τραγούδια και θα οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Αν τα ασφαλιστικά μέτρα κατατεθούν και προχωρήσουν όπως μεταφέρθηκε στο «Πρωινό», η Άννα Βίσση θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο μια προσωπική και επαγγελματική ρήξη, αλλά και ένα ενδεχόμενο τεράστιο κενό στο ρεπερτόριό της.

govastiletto.gr-«Καταπέλτης» ο Άρης Δαβαράκης για Βίσση – Καρβέλα: «Χυδαίος νεοπλουτισμός και έκρηξη εκατομμυρίων»