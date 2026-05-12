Η Άση Μπήλιου προχώρησε σε μια αναλυτική αστρολογική προσέγγιση για τον Akyla λίγο πριν από τη συμμετοχή του στη Eurovision Song Contest 2026, εκφράζοντας ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του στον φετινό διαγωνισμό.

Η γνωστή αστρολόγος ανέφερε πως ο καλλιτέχνης διαθέτει έντονο το στοιχείο του Υδροχόου στον αστρολογικό του χάρτη, καθώς πέρα από το ζώδιό του, έχει ωροσκόπο, Ερμή και Ποσειδώνα στον ίδιο αστερισμό.

Όπως εξήγησε, αυτό το στοιχείο του χαρίζει ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, δημιουργικότητα, έντονη διαίσθηση, αλλά και μια διαφορετική σκηνική παρουσία που μπορεί εύκολα να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Η Άση Μπήλιου σημείωσε επίσης, πως η φετινή περίοδος φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική εξέλιξη του Akyla, τονίζοντας ότι υπάρχουν έντονες ενδείξεις αναγνώρισης, προβολής και επιτυχίας.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «άστρο νικητή», υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στη Eurovision μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο στην καριέρα του.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο τραγουδιστής φαίνεται να διαθέτει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και σκηνική ενέργεια ώστε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές, ενώ θεωρεί πως η φετινή διοργάνωση μπορεί να του ανοίξει δρόμους και εκτός Ελλάδας.

Η συμμετοχή του Akyla έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους φίλους της Eurovision, με αρκετούς να θεωρούν πως αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και σύγχρονες ελληνικές παρουσίες των τελευταίων ετών.

