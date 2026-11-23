Για τη μακρόχρονη πορεία της στην ψυχοθεραπεία και τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό της μίλησε η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Το Σόι σου», βρέθηκε καλεσμένη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα επτά χρόνια που κάνει ψυχοθεραπεία, εξηγώντας πως μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθε να αποδέχεται περισσότερο τον εαυτό της και τα λάθη της.

«Πίσω από ένα χαμόγελο δεν είναι μόνο ένα χαμόγελο»

Με αφορμή τη θετική διάθεση που εκπέμπει, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή. Η Ιωάννα Ασημακοπούλου παραδέχτηκε πως, παρά το χαμόγελό της, έχει περάσει και δύσκολες περιόδους.

«Πίσω από ένα χαμόγελο, δεν είναι μόνο ένα χαμόγελο. Είναι πολλά πράγματα», ανέφερε, τονίζοντας στη συνέχεια πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει η ψυχοθεραπεία στη ζωή της.

«Η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί θεωρεί ότι η ψυχοθεραπεία δεν ολοκληρώνεται ποτέ

Η συζήτηση συνεχίστηκε γύρω από το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει κάποια στιγμή αυτόν τον κύκλο. Η ηθοποιός εξήγησε πως η προσωπική εξέλιξη δεν σταματά, καθώς ο άνθρωπος αλλάζει διαρκώς και ανακαλύπτει νέες πλευρές του εαυτού του.

«Δεν πιστεύω ότι κλείνει ποτέ αυτός ο κύκλος στην πραγματικότητα. Δηλαδή κάθε μέρα αλλάζεις και κάθε μέρα ανακαλύπτεις και ένα καινούργιο κομμάτι του εαυτού σου. Επομένως, ναι, μπορεί να σταματήσει η ψυχοθεραπεία, αλλά μπορεί να επιστρέψεις και στην ψυχοθεραπεία», εξήγησε.

Μάλιστα, συμπλήρωσε πως όσα μαθαίνει κανείς μέσα από αυτή τη διαδικασία συνεχίζουν να τον συνοδεύουν και στην καθημερινότητά του: «Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και μετά την ψυχοθεραπεία».

«Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η αποδοχή. Ότι αποδέχεσαι και επιτρέπεις στον εαυτό σου τα λάθη και ότι είναι μέρος της διαδικασίας μας», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν στο παρελθόν ήταν αυστηρή με τον εαυτό της, παραδέχτηκε πως συνέβαινε, ωστόσο πλέον έχει καταφέρει να αλλάξει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει.

«Φυσικά και ήμουν και έχω μαλακώσει πάρα πολλές πλευρές μου», κατέληξε.