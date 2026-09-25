Με καταγωγή από τη Λαμία, η Ασημίνα Ιγγλέζου έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο ορεινό τρέξιμο, τις υπεραποστάσεις και τις ορειβατικές αποστολές, έχοντας καταφέρει να ολοκληρώσει μερικές από τις πιο απαιτητικές διαδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πριν στραφεί στον αθλητισμό αντοχής, είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ και το 2014 ξεχώρισε στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Mrs Globe, που πραγματοποιήθηκε στο Σεντζέν της Κίνας, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Best Body.

Την ίδια χρονιά έκανε τα πρώτα της βήματα στο ορεινό τρέξιμο, με αφορμή την αγάπη της για τη φύση, αλλά και την παρότρυνση φίλων της. Πρώτος της αγώνας ήταν ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε μερικές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Corfu Mountain Trail, ο Ultra Marathon Τζουμέρκων, το Olympus Mythical Trail, το Zagori TERA και το Rodopi Advendurun.

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Ιδιαίτερη θέση στην αθλητική της διαδρομή έχει και το Tor des Géants, ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες υπεραπόστασης στις Ιταλικές Άλπεις, με διαδρομή περίπου 330 χιλιομέτρων. Η Ασημίνα Ιγγλέζου έγινε η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε τη διοργάνωση.

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Η σχέση της με τον αγώνα συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και το 2024 έφτασε τους τέσσερις τερματισμούς στη διοργάνωση, έχοντας ολοκληρώσει τον αγώνα σε κάθε συμμετοχή της. Παράλληλα, κατέγραψε την καλύτερη ελληνική γυναικεία επίδοση στον αγώνα, με χρόνο 124 ώρες, 8 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα.

Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο Great Himal Race, μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή στα Ιμαλάια, συνολικού μήκους περίπου 1.602 χιλιομέτρων. Η Ασημίνα Ιγγλέζου ολοκλήρωσε την προσπάθεια σε 15 ημέρες, 7 ώρες και 35 λεπτά, καταλαμβάνοντας, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της διοργάνωσης, την 1η θέση στις γυναίκες και την 11η στη γενική κατάταξη.

Το 2024 ολοκλήρωσε επίσης το Μονοπάτι των Ιμαλαΐων σε 52 ημέρες, 6 ώρες και 23 λεπτά, επίδοση που της χάρισε το Guinness World Record για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Great Himalaya Trail με τα πόδια από γυναίκα.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση ήρθε το 2026, με την αποστολή της στο Μακαλού, την πέμπτη ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Τον Μάιο του ίδιου έτους, η Ασημίνα Ιγγλέζου έφτασε στην κορυφή του Μακαλού, στα 8.485 μέτρα, και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές έγινε η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στην κορυφή του Μακαλού.

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Η συμμετοχή της στο Survivor το 2021

Το 2021 η Ασημίνα Ιγγλέζου συμμετείχε στο Survivor, μέσα από το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό, παρουσιάζοντας και μια διαφορετική πλευρά της αγωνιστικής της προσωπικότητας

Η αποχώρησή της από το παιχνίδι, ωστόσο, σχολιάστηκε ακόμη περισσότερο. Όταν ανακοινώθηκε πως ήταν εκείνη που αποχωρεί, σηκώθηκε από τη θέση της χωρίς να αποχαιρετήσει τους περισσότερους συμπαίκτες της. Το στιγμιότυπο προκάλεσε συζητήσεις, με την ίδια να καλείται αργότερα να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της.

«Περίμενα ότι θα αποχωρήσω, ήταν αναμενόμενο. Ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχα καλή επαφή. Ακόμα και καλή να ήμουν στα αθλήματα, πάλι θα έβγαινα υποψήφια», είχε δηλώσει.

«Δεν χαιρέτησα τους συμπαίκτες μου, ήταν ό,τι πιο αληθινό»

Η ίδια είχε αναφερθεί και στην απόφασή της να μην αποχαιρετήσει τους περισσότερους συμπαίκτες της κατά την αποχώρησή της, εξηγώντας πως δεν ήθελε να κάνει κάτι απλώς για λόγους τυπικότητας.

«Δεν χαιρέτησα τους συμπαίκτες μου, ήταν ό,τι πιο αληθινό θα μπορούσε να γίνει. Τα άλλα θα ήταν στο πλαίσιο της τυπικότητας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η αποχώρησή της από το Survivor σημειώθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021, όταν βρέθηκε υποψήφια προς αποχώρηση μαζί με την Ανθή Σαλαγκούδη και τον Περικλή Κονδυλάτο.

OnlyFans – «Είναι αντικείμενο της δουλειάς μου»

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans εξήγησε δημόσια η ίδια.

Η Ασημίνα αναφέρθηκε στη σχέση της με τα social media, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, τονίζοντας πως η παρουσία της εκεί συνδέεται και με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε, το OnlyFans δεν αφορά αποκλειστικά περιεχόμενο συγκεκριμένου τύπου, καθώς υπάρχουν επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους που αξιοποιούν την πλατφόρμα. «Ο άλλος μπορεί να είναι γιατρός και να έχει αυτή την πλατφόρμα, όπου κάποιος πληρώνει για να ακούσει ιατρικές συμβουλές. Το περιεχόμενο που ανεβάζω έχει να κάνει και με αθλητικές επιδόσεις», σημείωσε.

«Δεν είμαι μια κοπέλα που ξεκινάω σήμερα στα social, έχω το Instagram μου πάρα πολλά χρόνια. Δεν ασχολούμαι με τα giveaways, είμαι αθλήτρια και μοντέλο. Πάντα ανέβαζα μαγιό με ίσως πιο πιπεράτες φωτογραφίες. Το ίδιο περιεχόμενο που ανέβαζα στο Instagram, το μεταφέρω και στο OnlyFans», ήταν κάποιες από τις δηλώσεις της.

Παράλληλα, απάντησε σε όσους σχολιάζουν την επιλογή της, τονίζοντας πως ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θέλει να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη σελίδα και να δει το περιεχόμενο που δημοσιεύει.

«Δεν υποχρεώνω κανέναν να με ακολουθήσει. Καθένας διαχειρίζεται όπως θέλει την εικόνα του. Αν θέλεις, μπορείς να γίνεις συνδρομητής μου και να δεις πώς το διαχειρίζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ασημίνα Ιγγλέζου μίλησε για την ενόχλησή της απέναντι στα υπονοούμενα και στο «τσουβάλιασμα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που μπορεί να δημιουργείται γύρω από την επιλογή της.

«Κρατάω μία αμυντική στάση, γιατί γίνεται ένα τσουβάλιασμα. Οι ερωτήσεις σας προμηνύουν κάτι. Όταν έχεις δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, έχεις ανοίξει και έχεις ψάξει και ξέρεις. Εγώ δεν φοβήθηκα τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι τα υπονοούμενα ή να με υποτιμούν. Δεν έχω επιτρέψει ποτέ να αναφερθεί κάτι σε οικογένεια, χρήματα ή οτιδήποτε κάνω», κατέληξε.

Ο ρόλος της ως μαμά

Πέρα από την αθλητική της δράση, η Ασημίνα Ιγγλέζου είναι μητέρα δύο παιδιών.

Η Ασημίνα Ιγγλέζου έχει αναφερθεί αρκετές φορές με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια στις δύο κόρες της, περιγράφοντας τη μητρότητα ως ένα από τα σημαντικότερα και ομορφότερα κεφάλαια της ζωής της.

Η οικογένειά της αποτελεί για εκείνη ένα σταθερό σημείο αναφοράς και ένα «καταφύγιο», όπως έχει χαρακτηριστικά δηλώσει. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως ένας από τους λόγους που την οδήγησαν στη συμμετοχή της στο Survivor ήταν και η επιθυμία της να εξασφαλίσει χρήματα για τις σπουδές των παιδιών της.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτησή της όταν η μεγαλύτερη κόρη της έκανε το επόμενο βήμα στις σπουδές της στην Ιατρική:

«Η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν γονιό είναι να βλέπει το παιδί του να πραγματοποιεί τα όνειρά του. Συγχαρητήρια, αγάπη μου! Είμαι απέραντα περήφανη για σένα. Η Ιατρική σε περιμένει και ξέρω πως θα την υπηρετήσεις με γνώση, ήθος και καρδιά. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο χωρούν οι λέξεις.»

Ο ακρωτηριασμός στα Ιμαλάια

Η Ασημίνα Ιγγλέζου ταξίδεψε στα Ιμαλάια μαζί με ομάδα ορειβατών, προκειμένου να πραγματοποιήσει την απαιτητική της αποστολή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους, μια χιονοστιβάδα παρέσυρε την ομάδα, με αποτέλεσμα τα μέλη της να εγκλωβιστούν.

Η περιπέτεια όμως, είχε τραγική κατάληξη.

Μία από τις συναθλήτριές της, μια Ιταλίδα ορειβάτισσα, έχασε τη ζωή της. Η Ασημίνα Ιγγλέζου κατάφερε να επιβιώσει, όμως υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια, τα οποία τελικά οδήγησαν στον ακρωτηριασμό τεσσάρων ακροδαχτύλων.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο ΚΑΤ και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Η ίδια μίλησε για πρώτη φορά μέσα από το νοσοκομείο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά την παραμονή της στα Ιμαλάια και τον ακρωτηριασμό που ακολούθησε.

«Εύχομαι σίγα σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου. Το αριστερό θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί υπέστη αυτή τη ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα 4 δάχτυλα του δεξιού χεριού μου» δήλωσε αρχικά.

Ενώ στο τέλος, η ίδια πέρασε το δικό της αισιόδοξο μήνυμα μέσα από τη δύσκολη διαδικασία που περνάει αυτή τη στιγμή: «Κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας, να απολαμβάνουμε τη κάθε στιγμή και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε έρθει απρόοπτα…να μη το βάζουμε κάτω. Μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πόση δύναμη κρύβεται μέσα μας».

Πηγή φωτογραφιών: instagram.com

Govastiletto.gr – Ασημίνα Ιγγλέζου: Υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό 4 ακροδαχτύλων – Παραμένει στο νοσοκομείο