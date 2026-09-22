Ασημίνα Ιγγλέζου: Υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό 4 ακροδαχτύλων – Παραμένει στο νοσοκομείο

Η Ασημίνα Ιγγλέζου εισήχθη στο Νοσοκομείο ΚΑΤ λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και σε ειδικές θεραπείες στο χέρι της. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Το χειρουργείο ανέλαβε ο κ. Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής της Κλινικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου του ΚΑΤ. Ο συγκεκριμένος γιατρός χειρούργησε την περασμένη Πέμπτη τον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος υποβλήθηκε στην όγδοη εγχείρηση για την αποκατάσταση των δακτύλων του. Επίσης, πριν από λίγο καιρό ο κ. Φανδρίδης είχε αναλάβει τη χειρουργική αποκατάσταση στα χέρια της συζύγου του πρωθυπουργού, Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έπειτα από ατύχημα που είχε στην Ιταλία.

Η υπεραθλήτρια, η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακάλο, είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει. Ωστόσο, θα παραμείνει λίγες ημέρες στο νοσοκομείο, αφού χρειάζεται στενή παρακολούθηση.

Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης, είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση με ακρίβεια, για το μέγεθος της ζημιάς στα δάχτυλά της. Η εκτίμηση θα γίνει γνωστή το προσεχές διάστημα από την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί.

govastiletto.gr – Ασημίνα Ιγγλέζου: Θα υποστεί ακρωτηριασμό σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα