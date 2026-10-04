Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα της είχε πει λίγο πριν από τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία λόγια του προς εκείνη αποτέλεσαν ένα σημαντικό μάθημα ζωής.

«Έπρεπε να κάνουμε λίγο παρέα, γιατί έχουμε χαθεί»

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον αείμνηστο συνάδελφό της και στάθηκε ιδιαίτερα σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις τους.

«Αυτό που κρατάω είναι το χαμόγελό του και τις τελευταίες κουβέντες που μου είχε πει. “Εμείς έπρεπε να κάνουμε παρέα. Έπρεπε να κάνουμε λίγο παρέα, γιατί έχουμε χαθεί”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που της έβγαζε πάντα τον καλύτερό της εαυτό.

«Να ένα σπουδαίο μάθημα. Με πολλούς ανθρώπους, ενώ τους αγαπάμε, νιώθουμε καλά συναισθήματα και μας βγάζουν έναν καλό εαυτό, χανόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος εμένα μου έβγαζε πάντα τον καλό μου εαυτό. Κάθε φορά που τον έβλεπα, μου έβγαζε ένα φως και ένα χαμόγελο. Φώτιζα», είπε.

Το μάθημα που της άφησε η απώλειά του

Η Μελίνα Ασλανίδου τόνισε πως η απώλεια του τραγουδιστή την έκανε να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά.

«Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να μην τους χάνουμε από την καθημερινότητά μας ή από τη ζωή μας. Μου έδωσε ένα μάθημα: να βρίσκω ανθρώπους που αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ και να βρίσκω δύο λεπτά γι’ αυτούς, πέντε λεπτά, είτε τηλεφωνικά, είτε για έναν καφέ ή ένα φαγητό», πρόσθεσε.

Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια περιέγραψε όχι μόνο την προσωπική της απώλεια, αλλά και το μήνυμα που επέλεξε να κρατήσει από τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη: να μη θεωρούμε δεδομένους τους ανθρώπους που έχουν σημασία για εμάς και να βρίσκουμε χρόνο για εκείνους, ακόμη και μέσα στην πιο απαιτητική καθημερινότητα.

Govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζεται βιβλίο με τις άγνωστες πτυχές της ζωής του