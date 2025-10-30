Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου επέστρεψε με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για δεύτερη σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Η έναρξη της εκπομπής ήταν συγκινητική, αλλά και αιχμηρή καθώς ο δημιουργός επέλεξε να ντύσει τη σκηνή με το γνωστό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Ο Καραγκιόζης», προσθέτοντας στο φινάλε μια δική του παραλλαγή στίχου.

Στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος πέρασε στο θεματολογία της εκπομπής κι ένα από τα πρόσωπα που σχολίασε ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, παρουσιάζοντας τρία βίντεο από την εκπομπή του.

Στα βίντεο είδαμε τον σχολιασμό του Γιώργου Λιάγκα με τον ντόρο που είχε προκληθεί όταν η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη βρέθηκαν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, αλλά και το πρόσφατο συμβάν με πρωταγωνίστρια την τραγουδίστρια, όταν περιπολικό της αστυνομίας τη μετέφερε στη Χαλκιδική, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε.

«Υπάρχουν κάποιοι παρουσιαστές που ξέρουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους. Ξέρουν ποια λέξη είναι βαριά και ποια λέξη είναι ελαφριά. Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλάξ είναι πιο ελαφριά λέξη από την λέξη ανόητος; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού, είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακιά. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια.»

