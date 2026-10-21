Η Αθανασία Τσουμελέκα κάνει τη δική της μεγάλη «στροφή», αφήνοντας για λίγο τα αθλητικά στάδια και μπαίνοντας με πάθος στον κόσμο της υποκριτικής, μέσα από τη νέα μεγάλη σειρά εποχής του ANT1, «Κρίνο & Αγκάθι».

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του βάδην, που συγκλόνισε την Ελλάδα το 2004, αποδεικνύει ότι η ζωή μετά τον πρωταθλητισμό κρύβει απρόσμενες και εξαιρετικά δημιουργικές προκλήσεις.

Από το χρυσό μετάλλιο στα τηλεοπτικά πλατό

Η απόφαση της Αθανασίας Τσουμελέκα να ασχοληθεί με την τέχνη της υποκριτικής ξάφνιασε πολλούς, αλλά για την ίδια αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της ανάγκης της για έκφραση. Η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως «όσοι με ξέρουν ως αθλήτρια παραξενεύονται που έγινα ηθοποιός», ωστόσο η πειθαρχία και το πάθος που απέκτησε στον πρωταθλητισμό μεταφράζονται τώρα σε καλλιτεχνική δημιουργία.

Στο «Κρίνο & Αγκάθι», τη δραματική σειρά εποχής που διαδραματίζεται στην Αρκαδία του 1959, η Ολυμπιονίκης πραγματοποιεί μια special guest εμφάνιση-κλειδί. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ανδρέα Μορφονιού, ο χαρακτήρας της έρχεται να περιπλέξει την πλοκή της σκοτεινής βεντέτας ανάμεσα στις οικογένειες των Αρβανιταίων και των Δρογούτηδων. Η ερμηνεία της απαιτεί μια καθαρά δραματική προσέγγιση, με την ίδια να κερδίζει τις εντυπώσεις ανάμεσα σε ένα all-star καστ καταξιωμένων ηθοποιών, όπως η Αναστασία Παντούση, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και ο Στέλιος Μάινας.

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Μια συνειδητή πορεία με σημαντικούς σταθμούς

Αυτή η εμφάνιση δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αφού η αθλήτρια παίρνει πολύ σοβαρά το νέο της επαγγελματικό βήμα. Φέτος, συμμετέχει επίσης στην παράσταση «Toc Toc» στο Θέατρο Βρετάνια, ενώ έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε guests γνωστών παραγωγών όπως το Έτερος Εγώ, Ο Πρώτος από Εμάς, Η Παραλία και ο Άγιος Έρωτας.

Η ίδια αντιμετωπίζει αυτούς τους ρόλους ως το ιδανικό πεδίο για να «χτίσει» την εμπειρία της δίπλα σε έμπειρους δημιουργούς.

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Ποια είναι η Αθανασία Τσουμελέκα

Γεννημένη στις 2 Ιανουαρίου 1982 στην Πρέβεζα, η Αθανασία Τσουμελέκα ήρθε σε επαφή με τον κλασικό αθλητισμό από τα μαθητικά της χρόνια στο δημοτικό, ξεκινώντας από τη σφαιροβολία προτού την κερδίσει οριστικά το βάδην στην εφηβεία της.

Παράλληλα με τις εξαντλητικές προπονήσεις που την οδήγησαν στην κορυφή του κόσμου, η ίδια φρόντισε να επενδύσει στη μόρφωσή της, ούσα απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ.

Πέρα από την υποκριτική, η Ολυμπιονίκης εργάζεται ως προπονήτρια φυσικής κατάστασης, ενώ φέρει και τον βαθμό της Αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η πειθαρχία και η ανάγκη για εξέλιξη είναι στοιχεία βαθιά ριζωμένα στο DNA της.

Η κοινή πορεία με τον Νίκο Δημητριάδη και η οικογένεια

Ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της ζωής της υπήρξε αναμφίβολα η σχέση της με τον επί χρόνια σύζυγο και προπονητή της, Νίκο Δημητριάδη. Μαζί συμπορεύτηκαν τόσο στον απόλυτο αθλητικό θρίαμβο του 2004, όσο και στις μετέπειτα μεγάλες προκλήσεις, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά.

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Αν και οι δρόμοι τους ως ζευγάρι τελικά χώρισαν, η Ολυμπιονίκης διατηρεί σήμερα μια σχέση βαθιάς εκτίμησης με τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της στις πιο έντονες στιγμές της διαδρομής της, αποδεικνύοντας ότι οι δυνατοί δεσμοί επαναπροσδιορίζονται με ωριμότητα.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθανασία παραμένει μια αφοσιωμένη μητέρα. Σε πρόσφατες, εξομολογητικές της δηλώσεις, έκανε τη δική της αυτοκριτική για τη μητρότητα, παραδεχόμενη ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι μαζί τους, αφήνοντας στην άκρη τα αυστηρά όρια που έβαζε τότε.

Όπως τονίζει πλέον η ίδια, «τα παιδιά τελικά μεγαλώνουν» πολύ γρήγορα και η ουσία βρίσκεται στις κοινές, ανέμελες στιγμές.

Μια ζωή γεμάτη ανατροπές

Η πορεία της Τσουμελέκα ήταν πάντα γεμάτη έντονα συναισθήματα. Από το ξεκίνημά της – όπου αποκάλυψε με χιούμορ ότι άρχισε τον αθλητισμό επειδή είχε ερωτευτεί ένα αγόρι και ήθελε να χάσει βάρος – μέχρι τις μεγάλες δυσκολίες και τις σκοτεινές πτυχές του χώρου που αντιμετώπισε με θάρρος, η Αθανασία δεν φοβήθηκε ποτέ να αλλάξει πορεία.

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Σήμερα, πιο ώριμη από ποτέ, απολαμβάνει όλα όσα στερήθηκε στα χρόνια των εξαντλητικών προπονήσεων, μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στην οικογενειακή ευτυχία και το νέο της καλλιτεχνικό ταξίδι στη μικρή οθόνη.

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