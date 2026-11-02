Ένα σημαντικό ορόσημο στην κοινή επιχειρηματική τους πορεία σημείωσαν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το fashion brand τους, «Project SOMA», στην πασαρέλα της 38ης Athens Fashion Week.

Το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, ο ατμοσφαιρικός χώρος του ιστορικού Εργοστασίου Κλωστοϋφαντουργίας «Πεταλούδα – Μουζάκη» φιλοξένησε τη νέα τους συλλογή. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για τις δύο δημιουργούς, οι οποίες πριν από επτά χρόνια πήραν την απόφαση να ενώσουν το ταλέντο και τις ιδέες τους στον χώρο της μόδας.

Ξεκινώντας από μια αυθόρμητη ιδέα και μια κοινή αισθητική ματιά, η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αναγνωρίσιμο ελληνικό brand, μετατρέποντας το πάθος τους για το γυναικείο στυλ σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική διαδρομή.

Αθηνά Οικονομάκου – Τόνια Φουσέκη – Μαίρη Συνατσάκη

Γιώργος Γεροντιδάκης-Ντορέττα Παπαδημητρίου

Μαίρη Συνατσάκη – Ντορέττα Παπαδημητρίου

Οι δύο συλλογές που επέλεξαν για την πρώτη τους πασαρέλα

Για την πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, οι δύο δημιουργοί επέλεξαν να παρουσιάσουν δύο διαφορετικές συλλογές, την Coquette και την Project SOMA x Barbie, με κοινή πηγή έμπνευσης τον κόσμο του μπαλέτου.

Η συλλογή Coquette αντλεί στοιχεία από την κίνηση, τη χάρη και τη λεπτότητα της μπαλαρίνας, μεταφέροντάς τα σε prints, χρωματικούς συνδυασμούς και ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Μάλιστα, ένα από τα σχέδια γεννήθηκε από τις πατημασιές μιας μπαλαρίνας πάνω στο χαρτί, ενώ ένα άλλο εμπνεύστηκε από την κίνηση μιας τούτου, με αφετηρία το σχήμα ενός λουλουδιού.

Από την άλλη, η συλλογή Project SOMA x Barbie προσεγγίζει την ίδια αισθητική με έναν πιο σύγχρονο και παιχνιδιάρικο τρόπο, μέσα από κορμάκια, κολάν, γκέτες και κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, δημιουργώντας διαφορετικά looks.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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