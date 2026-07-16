Σε έναν εξαιρετικό αγώνα επιδόθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Χάριετ Ντάρτ, επικρατόντας με 2-0 σετ στη φάση των 16 του Athens Open.

Δίπλα της σε αυτό τον αγώνα, πέρα από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη μητέρας της Αγγελική Κανελλοπούλου, βρέθηκε και ο πρώην άσσος των γηπέδων Γιώργος Καραγκούνης.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη δεν παρέλειψε να τον ευχαριστήσει και δημόσια που βρίσκονταν εκεί, λέγοντας πως αποτελεί έμπνευση για εκείνη και αποκαλώντας τον, “κουμπάρο” της.

«Δεν θέλω να ξεχάσω έναν άνθρωπο γιατί είναι ένας θρύλος εδώ μαζί μας, ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος Καραγκούνης. Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, πραγματικά με εμπνέεις και νομίζω ότι είναι πολύ αγαπητός σε όλους» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη δείχνοντας προς τις κερκίδες τον Γιώργο Καραγκούνη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φροντίζει να δίνει το παρών σε κάθε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη εκφράζοντας έμπρακτα την στήριξή του στο πρόσωπό της.

Το παρών έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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