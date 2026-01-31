Η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς και ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, Κώστας Ματσίκας, αποτελούν ζευγάρι για πάνω από 15 χρόνια, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Ο ερχομός του γιου τους, Ευάγγελου, στις 7 Φεβρουαρίου 2022, επισφράγισε με τον πιο γλυκό τρόπο την πολύχρονη σχέση της γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, με τον σύζυγό της.

Το αγαπημένο ζευγάρι εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακός πριν από λίγες μέρες σε μία πρωινή του έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη φορά χωρίς τον 4χρονο γιο του.

Η Αμαρυλλίς ήταν ντυμένη με ζεστά ρούχα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας πάντα όμως με στυλ. Κι ο σύζυγός της, Κώστας Ματσίκας ήταν κατάλληλα ντυμένος για το κρύο. Το ζευγάρι έκανε τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης και απήλαυσε τη βόλτα του, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

