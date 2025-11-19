Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης έκλεψαν τις εντυπώσεις στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αλεξάνδρεια» στο Θέατρο Παλλάς το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Το αγαπημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, απολαμβάνοντας τη βραδιά ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους, τραβώντας όλα τα βλέμματα των φωτογράφων.

Η Αθηνά επέλεξε ένα total white look με σακάκι και κορσέ, τονίζοντας τη θηλυκή της πλευρά, ενώ ο Αιμίλιος προτίμησε πιο casual εμφάνιση με πουκάμισο και σκούρο παντελόνι.

Στο πλευρό τους, η Λίνα Πρίντζου και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέλεξαν total black outfits, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή τετράδα που στήριξε ζωντανά τη νέα θεατρική παραγωγή της σεζόν.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Αιμίλιος Χειλάκης – Αθηνά Μαξίμου: Απεγκλωβίστηκαν από τη φωτιά στα Κύθηρα – «Τα αεροπλάνα έφυγαν και μας άφησαν μόνους»