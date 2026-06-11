Η Αθηνά Μαξίμου μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση και τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, Αιμίλιο Χειλάκη, αποκαλύπτοντας πως μετά από 21 χρόνια κοινής ζωής έχουν αρχίσει να μοιάζουν ακόμη και στον τρόπο που μιλούν.

Η αγαπημένη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως όταν συμβιώνεις για πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, υιοθετείς ασυνείδητα στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουν αρχίσει να μοιάζουν στις εκφράσεις, στον τρόπο ομιλίας, ακόμη και στο ηχόχρωμα της φωνής τους.

Μάλιστα, αποκάλυψε με χιούμορ ότι σε πρόσφατη εξέταση στις φωνητικές της χορδές διαπίστωσε πως η φωνή της έχει γίνει πιο μπάσα, κάτι που αποδίδει στο γεγονός ότι ακούει καθημερινά τη βαθιά φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη.

Αναφερόμενη στη μακροχρόνια σχέση τους, τόνισε πως το μυστικό της επιτυχημένης συνεργασίας τους δεν είναι ότι συμφωνούν σε όλα, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Όπως εξήγησε, η «πολυτέλεια της διαφωνίας» είναι αυτό που κρατά τη σχέση και τη δημιουργική τους συνύπαρξη ζωντανή. Παρότι είναι μαζί πάνω από δύο δεκαετίες, εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις, να συζητούν και να εκφράζουν ελεύθερα τις διαφωνίες τους, κάτι που θεωρεί πολύτιμο τόσο στη ζωή, όσο και στη δουλειά τους.

Η Αθηνά Μαξίμου στάθηκε επίσης, στα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για μια υγιή σχέση, υπογραμμίζοντας πως ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η βαθιά αγάπη είναι τα θεμέλια μιας ουσιαστικής συντροφικότητας.

Όπως ανέφερε, η αληθινή αγάπη δεν έχει να κάνει με την ανάγκη να αλλάξεις τον άλλον ή να τον προσαρμόσεις στα δικά σου μέτρα, αλλά με το να τον αποδέχεσαι και να τον αγαπάς γι’ αυτό ακριβώς που είναι.

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