Η Αθηνά Οικονομάκου το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την γαμήλια τελετή στην Πάρο με τον Bruno Cerella και απαντά στα σχόλια που δέχεται κάτω από τις φωτογραφίες της.

Ανάμεσα στα θετικά μηνύματα, ένας χρήστης έγραψε πως είναι μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, ενώ άλλος χρήστης απάντησε ειρωνικά πως «πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Η ίδια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, χωρίς όμως να επιλέξει την αντιπαράθεση. Αντίθετα, δημοσίευσε το συγκεκριμένο μήνυμα στο προφίλ της, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Τι σας έλεγα; Δεν μελέταγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε», ενώ στο τέλος έστειλε και το δικό της μήνυμα προς τους followers της:

«Σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά!! Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολλοί – πάρα πολλοί!»

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, η Αθηνά Οικονομάκου είχε βρεθεί στη Μύκονο μαζί με τον σύζυγό της, Bruno Cerella, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων. Το ζευγάρι, που ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του μετά τον γάμο του, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του.

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι αγκαλιές και τα φιλιά στην παραλία Καλό Λιβάδι στη Μύκονο