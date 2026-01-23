Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στην Κύπρο και μίλησε στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ TV, όπου σχολίασε τόσο τα τραγούδια του εθνικού τελικού της Eurovision, όσο και τα δημοσιεύματα που αφορούν τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Όταν ρωτήθηκε για τα τραγούδια του διαγωνισμού, παραδέχτηκε ότι δεν τα έχει ακούσει όλα, όμως επειδή είναι φαν του Good Job Nicky, άκουσε το δικό του κομμάτι και το βρήκε πολύ καλό. Έδειξε μάλιστα ότι τον στηρίζει και θα ήθελε να τον δει να εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Σε ερώτηση για το αν ψάχνει στο διαδίκτυο τι γράφεται για εκείνη, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε ότι δεν ασχολείται με όλα όσα κυκλοφορούν, καθώς είναι πολλά και δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει.

Όταν ήρθε η κουβέντα στη φημολογούμενη ημερομηνία του γάμου της, που φημολογείται ότι θα γίνει στις 27 Ιουνίου, η ηθοποιός απάντησε με σαφήνεια ότι δεν θα σχολιάσει κάτι και ότι δεν σκοπεύει να το δημοσιοποιήσει.

Η σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2024 μέσω κοινών τους αναρτήσεων στα social media.

Τον περασμένο χρόνο, μάλιστα, ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου ενώ βρίσκονταν στη λίμνη Κόμο, κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος.

