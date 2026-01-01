«Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά και ένα σιωπηλό «ευχαριστώ», ειπωμένο με γλυκό, γαλήνιο χαμόγελο. Για όσα με βρήκαν έτοιμη και για όσα με έμαθαν να γίνομαι», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram:

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Στιγμιότυπο από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τα παιδιά της