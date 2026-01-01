Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της και δεν το κρύβει. Με την ολοκλήρωση των φετινών εορτών, η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας, θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους, στιγμές γεμάτες φως, χαμόγελα και πολλή αγάπη.
Μέσα από ένα «άλμπουμ» αναμνήσεων που ανάρτησε στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε απέραντα ευγνώμων για όσα της χάρισε η χρονιά που φεύγει. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο ήταν αυτό που κατάφερε να «λιώσει» τις καρδιές των ακολούθων της.
Στη φωτογραφία που ξεχώρισε, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, και τα δύο της παιδιά, Μάξιμο και Σιέννα με το απόλυτο matchy-matchy look τους. Οι τέσσερις φορούσαν τις ίδιες κόκκινες καρό πιτζάμες, ποζάροντας αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
«Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά και ένα σιωπηλό «ευχαριστώ», ειπωμένο με γλυκό, γαλήνιο χαμόγελο. Για όσα με βρήκαν έτοιμη και για όσα με έμαθαν να γίνομαι», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram:
govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Στιγμιότυπο από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τα παιδιά της