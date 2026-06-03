Η Αθηνά Οικονομάκου ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τη σειρά Έχω Παιδιά του MEGA, σηματοδοτώντας το τέλος ενός σημαντικού επαγγελματικού κεφαλαίου για την ίδια.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την εμπειρία που έζησε στα γυρίσματα, τονίζοντας πως η σειρά ήρθε σε μια περίοδο της ζωής της, κατά την οποία, τη χρειαζόταν περισσότερο απ’ όσο ίσως συνειδητοποιούσε τότε.

Όπως ανέφερε, το «Έχω Παιδιά» εξελίχθηκε σε μια καθημερινότητα γεμάτη δημιουργικότητα, γέλιο, ασφάλεια και σημαντικούς ανθρώπους, τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χαρακτήρα της, την Ιωάννα Ταλάζ, μια ηρωίδα με την οποία, όπως εξομολογήθηκε, δέθηκε βαθιά.

Η Αθηνά Οικονομάκου σημείωσε ότι κάθε ρόλος αφήνει το δικό του αποτύπωμα στον ηθοποιό, ωστόσο η συγκεκριμένη ηρωίδα της χάρισε περισσότερα απ’ όσα περίμενε, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Κλείνοντας το μήνυμά της, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη, τις όμορφες στιγμές και τις αναμνήσεις που δημιούργησαν μαζί, παραδεχόμενη πως θα της λείψουν πολύ.

Η ανάρτησή της άφησε να φανεί η συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει το τέλος μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής διαδρομής και την αποχαιρετιστήρια στιγμή ενός αγαπημένου ρόλου.

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