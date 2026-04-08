Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό HELLO! και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον Bruno Cerella, τι ξεχωρίζει σε εκείνον και στις πρόβες νυφικού.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι θα παντρευτείτε τον αγαπημένο σας, Bruno Cerella. Πώς βιώνετε αυτή τη φάση της ζωής σας;

Με ηρεμία, χαρά και συνειδητότητα. Είναι μία φυσική συνέχεια μίας σχέσεις που έχει χτιστεί με βάση την αγάπη και την ουσία.

Έχετε ξεκινήσει πρόβες για το νυφικό σας με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Celia Kritharioti. Θα μας περιγράψετε το νυφικό των ονείρων σας;

Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!

Έχει γραφτεί ότι ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι στην Πάρο. Θα μας πείτε ποιοι θα είναι δίπλα σας και ποιοι θα σας παντρέψουν;

Είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα ήθελα να το κρατήσω έτσι.

Τι σας έκανε να πείτε το ναι στην πρόταση γάμου που σας έκανε ο σύντροφός σας; Τι ξεχωρίζετε σε εκείνον;

Ήταν κάτι που ήρθε πολύ φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, κάποια πράγματα απλώς προκύπτουν. Αυτό που ξεχωρίζω σε εκείνον είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του. Είναι μια καθαρότητα που σπάνια συναντάς, είναι αυθεντικός και βαθιά ισορροπημένος. Εναρμονίζονται απόλυτα οι αρχές μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο και να δίνει αξία σε αυτό που έχει πραγματική σημασία. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως από τη ψυχή του, κι αυτό το φως λούζει και όσους είναι γύρω του.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του συντρόφου σας που κατάφερε να σας γοητεύσει;

Από την πρώτη στιγμή, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις 27 Ιουνίου στην Πάρο με πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο να δίνουν το «παρών».

Σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα κάνουν δύο πάρτι για το χαρμόσυνο γεγονός: ένα πριν από τον γάμο, ένα ανήμερα (όπως είναι αναμενόμενο) και πιθανότατα ίσως στηθεί και μία μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα του γάμου.

Το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα, στο οποίο υπάρχει και εκκλησάκι, ενώ το ζευγάρι έχει προβλέψει ήδη ότι μαζί με τη μπομπονιέρα να δίδεται ένα κερί πολύ γνωστής εταιρείας.

