Η Φωτεινή Πετρογιάννη έδωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 όλες τις λεπτομέρειες για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella.

Η ίδια ανέφερε, την Τρίτη 14/4, στην εκπομπή ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, ένα νησί που αγαπούν πολύ.

Ακόμη, αποκάλυψε το εκκλησάκι που θα γίνει το μυστήριο, ενώ ανέφερε ότι έχει ζητηθεί «σιωπή» από τους καλεσμένους.

Όπως αποκάλυψε, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο γάμος θα γίνει στις 27 Ιουνίου, ωστόσο από την προηγούμενη ημέρα θα κάνουν ένα pre-wedding πάρτι σε beach bar.

Παράλληλα, στην εκπομπή αναφέρθηκε ότι το εκκλησάκι που θα γίνει το μυστήριο, βρίσκεται λίγο έξω απ’ την Παροικιά σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού.

Όσο για τη βραδιά του γάμου; Έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Θα γίνει η τελετή, μετά θα ακολουθήσει η δεξίωση και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πάρτι.

