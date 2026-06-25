Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έφτασαν στην Πάρο για το τριήμερο γαμήλιο πάρτι τους, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στην τελική ευθεία. Η μεγάλη γαμήλια δεξίωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, γύρω στις 20:00, στο εντυπωσιακό, πολυτελές ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη, Mar Azul Resort, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Φωκά στην Παροικιά.

Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ των πρωινών εκπομπών της Πέμπτης 25 Ιουνίου αποκάλυψαν όλες τις παρασκηνιακές λεπτομέρειες για τα δώρα, τις μπομπονιέρες και το πρόγραμμα του τριημέρου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε την κοσμοπολίτικη Πάρο για να γιορτάσει τον έρωτά του με ένα extended γαμήλιο event.

Το ζευγάρι βρίσκεται ήδη στο νησί, προκειμένου να οργανώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Οι καλεσμένοι καταφθάνουν σταδιακά, καθώς το celebration ξεκινά αύριο, Παρασκευή 26/6, με ένα χαλαρό pre-wedding party δίπλα στο κύμα.

Η κορύφωση θα γίνει το Σάββατο στο Mar Azul Resort, με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του Άγιου Φωκά.

Τα δώρα των καλεσμένων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στην εκπομπή «Πρωινό», η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πήραν μια πολύ ξεχωριστή απόφαση.

Το ζευγάρι ζήτησε ρητά από τους φίλους και συγγενείς του να μην τους αγοράσουν παραδοσιακά δώρα γάμου.

Αντί για λίστα γάμου, κάλεσαν τους προσκεκλημένους να καταθέσουν χρήματα σε επιλεγμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Με τη χειρονομία αυτή, θέλησαν να μετατρέψουν τη χαρά τους σε πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής προσφοράς.

Η μπομπονιέρα και οι εκπλήξεις του ζευγαριού

Το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εστίασε στην αισθητική και τα personalized στοιχεία που θα συζητηθούν.

Η μπομπονιέρα έχει σχεδιαστεί με minimal chic αισθητική, παντρεύοντας την ελληνική κυκλαδίτικη παράδοση με ιταλικές πινελιές. Περιλαμβάνει custom-made αναμνηστικά που φέρουν τα αρχικά του ζευγαριού.

Στα δωμάτια των καλεσμένων υπάρχει ένα welcome box με resort essentials, τοπικά προϊόντα της Πάρου, βεντάλιες και exclusive αξεσουάρ από το fashion brand της ηθοποιού.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης το Σάββατο, αναμένονται live acts με εκρηκτικούς guests, αλλά και ένα ιταλο-ελληνικό μενού που θα συνδυάζει τις γαστρονομικές κουλτούρες των δύο πλευρών.

Η ξενοδοχειακή μονάδα της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Φωκά Παροικιάς και ονομάζεται Mar Azul Resort. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό lux ξενοδοχείο, το οποίο έχει τον κλασικό νησιώτικο χαρακτήρα. Ωστόσο, διαθέτει πολλά boho στοιχεία και αποτελείται από πολυτελείς σουίτες, ουσιαστικά, μπροστά από την θάλασσα. Όμως, το αγαπημένο στοιχείο των επισκεπτών είναι το γεγονός ότι σε κάθε μία από αυτές τις σουίτες υπάρχει ιδιωτική πισίνα.

Είναι χτισμένο σε μια τεράστια έκταση 8 στρεμμάτων και τα 5 κτίρια που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, στόχο έχουν να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες. Οι εσωτερικοί χώροι είναι έτσι σχεδιασμένοι, μάλιστα, ώστε μοιάζουν σαν προέκταση των εξωτερικών ώστε ο επισκέπτης να έρχεται συνεχώς σε επαφή με το ευρύτερο περιβάλλον.

Έχει καθαρές αρχιτεκτονικές γραμμές, είναι λευκό λουσμένο από το φως του Αιγαίου και έχει minimal αισθητική στην οποία έχει συμβάλει με τις δικές της πινελιές η Σοφία Αλιμπέρτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mar Azul Residences (@marazulparos)

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία πριν από τη γαμήλια γιορτή τους στην Πάρο