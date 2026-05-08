Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella αναμένεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, οι δυο τους ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους, ενώ πληροφορίες θέλουν το αγαπημένο ζευγάρι να επιλέγει την Πάρο για αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αναγγελία του γάμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», ο γάμος της ηθοποιού και του γνωστού μπασκετμπολίστα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Έτσι, όπως δημοσιεύτηκε προβλήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella πρόκειται σύντομα να παντρευτούν στην Αττική, ωστόσο χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το σημείο ή την ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η αναγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας, το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

