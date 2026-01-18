Παρά την προσπάθεια της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella να διατηρήσουν μυστική την ημερομηνία και την τοποθεσία του γάμου τους, πληροφορίες διέρρευσαν στον Τύπο.

Η σχέση της ηθοποιού με τον Cerella έγινε γνωστή λίγο καιρό μετά το διαζύγιό της, το καλοκαίρι του 2024 και λίγους μήνες μετά, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στη Λίμνη Κόμο έγινε και η πρόταση γάμου. Το ευτυχές γεγονός γνωστοποίησε λίγο καιρό μετά η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από το Instagram της και αμέσως όλοι άρχισαν να ψάχνουν για το πότε και πού θα γίνει ο γάμος τους.

Και μπορεί η Αθηνά Οικονομάκου να αποφεύγει να δώσει περισσότερες πληροφορίες, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται», ο Χρήστος Κούτρας αποκάλυψε την ημερομηνία του μυστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι το μυστήριο θα γίνει στην Πάρο το Σάββατο 27 Ιουνίου, με τις ετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

