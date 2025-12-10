Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ετοιμάζονται, μετά την πρόταση γάμου, να παντευτούν. Το ζευγάρι, που έχει αποφασίσει να κρατήσει τις πληροφορίες του γάμου τους άκρως μυστικές, αφού δε θέλουν να απασχολούν τα Μέσα με την προσωπική ζωή τους, δεν έχει αποκαλύψει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο.

Ωστόσο, ανά διαστήματα διάφορες είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Γεωργιάδης αποκάλυψε σήμερα, Τετάρτη 10/12, στην εκπομπή «Πρωινό» την ημερομηνία που το ζευγάρι έχει ορίσει για να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο Νίκος Γεωργιάδης αποκάλυψε, αναφερόμενος στο σχετικό ρεπορτάζ, για το αρραβωνιασμένο ζευγάρι: «Η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύεται τον Ιούνιο, έχουν πάει ήδη σε wedding planner. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο ΟΚ με την Αθηνά, μου είχε πει ότι πάει προς τα εκεί αλλά θέλει να αποφύγει τις κάμερες». Οι ημερομηνίες που ακούγονται για το γάμο είναι η 6 και 16 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί στην Πάρο το καλοκαίρι που μας έρχεται και συγκεκριμένα τον Ιούνιο. Το συγκεκριμένο νησί το αγαπάνε πολύ και το έχουν επιλέξει για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

