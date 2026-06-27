Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν απόψε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής πορείας τους, καθώς αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Bruno Cerella την περίμενε γονατιστός.

Το ζευγάρι αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε, ενώ η γνωστή ηθοποιός συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μέσω μικροφώνου η Αθηνά Οικονομάκου είπε για τον Bruno Cerella ότι «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε». «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα», συμπλήρωσε.

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Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει ήδη τη σχέση του με πολιτικό γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους ανθρώπους του στο κυκλαδίτικο νησί.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές της από το γαμήλιο πάρτι της Παρασκευής. «The perfect start to forever», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου, που σημαίνει «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα».

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Το βίντεο που ανέβασε από το beach πάρτι λίγο πριν τον γάμο της με τον Bruno Cerella