Ένα τριήμερο γεμάτο αγάπη και ξέφρενη διάθεση έζησαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella στην Πάρο, με το εορταστικό πρόγραμμα να κορυφώνεται και να ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου στη Νάουσα όπου συγγενείς και στενοί φίλοι γιόρτασαν με τους νεόνυμφους μέχρι αργά το βράδυ.

Η νύφη εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα και ψηλές μπότες, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ένα πιο χαλαρό look με πουκάμισο και παντελόνι. Οι δυο τους διασκέδασαν με την ψυχή τους, ανέβηκαν στα τραπέζια και έγιναν ένα με τους καλεσμένους τους.

Μάλιστα, το πρώτο βίντεο από τη βραδιά δημοσίευσε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έδωσε το «παρών» στο γλέντι, παρότι κατάφερε να βρεθεί εκεί μόνο την Κυριακή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ο Bruno κρατούσε την ελληνική σημαία, ενώ η Αθηνά Οικονομάκου γελούσε και χόρευε μαζί με την παρέα τους. Λευκά μαντήλια σηκώθηκαν στον αέρα και το γνωστό συρτάκι από τον «Ζορμπά» έδωσε το σύνθημα για ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι.

Το γλέντι πραγματοποιήθηκε στο Barbarossa της Πάρου.

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