Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Aπολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτος στο νησί Μπόρα Μπόρα

Στις εικόνες, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει σε μια κατάλευκη παραλία, ανάμεσα σε φοίνικες και γαλαζοπράσινα νερά, φορώντας ένα μακρύ πλεκτό φόρεμα και ένα μαντίλι στα μαλλιά. Σε άλλο στιγμιότυπο, κρατά μια χειροποίητη τσάντα από φύλλα φοίνικα, την οποία φαίνεται να κατασκευάζει μπροστά της ένας ντόπιος τεχνίτης.

Η ίδια αποκάλυψε ότι τις φωτογραφίες, τις τράβηξε ο σύζυγός της, Bruno Cerella, γράφοντας: «Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να σε φωτογραφίζει κάποιος που ξέρει ακριβώς πώς να σε βλέπει. Ο σύζυγός μου». Στη συνέχεια, του εξέφρασε δημόσια την αγάπη της, κάνοντάς του σχετική αναφορά.

Ανάμεσα στις νέες αναρτήσεις της περιλαμβάνεται και ένα βίντεο από την υποβρύχια εξερεύνησή της. Η Αθηνά Οικονομάκου σημείωσε ότι ορισμένα πράγματα που φοβόμαστε, μπορεί να αποδειχθούν τα πιο όμορφα, όταν αφιερώσουμε χρόνο για να τα γνωρίσουμε πραγματικά.

Παράλληλα, σε ένα ακόμη story με φόντο τα καταγάλανα νερά της Μπόρα Μπόρα, εξομολογήθηκε ότι συγκινείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αφού νιώθει ευγνωμοσύνη για όλες τις ξεχωριστές εμπειρίες που βιώνει.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Τα μαγευτικά φωτογραφικά κλικ από το ταξίδι του μέλιτος στο νησί Μπόρα Μπόρα