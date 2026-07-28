Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στη Μύκονο και τράβηξαν τα βλέμματα, αφού περπατούσαν χέρι – χέρι στα γραφικά σοκάκια.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας και ο πρώην μπασκετμπολίστας, από την αρχή του καλοκαιριού δεν έχουν σταματήσει τις αποδράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αυτές τις ημέρες το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί των Ανέμων, με τους δυο τους να μοιράζονται πολλά στιγμιότυπα στα social media.

Σε μια από τις βραδινές εξόδους τους στο νησί, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella απαθανατίστηκαν από το φωτογραφικό φακό, ενώ περπατούσαν στα Ματογιάννια.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα άνετοι και τρυφεροί μεταξύ τους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι αγκαλιές και τα φιλιά στην παραλία Καλό Λιβάδι στη Μύκονο