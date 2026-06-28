Το ζευγάρι βρέθηκε, μετά το γάμο που πραγματοποίησε το Μάιο στην Αθήνα, στην Πάρο για ένα τριήμερο πάρτι, ώστε να γιορτάσουν μαζί με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα την ένωσή τους. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκίνησαν με ένα πάρτι στην παραλία, χορεύοντας μέχρι αργά, ενώ το Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποίησαν μια τελετή, κατά την οποία αντάλλαξαν όρκους μπροστά στις οικογένειες και στους φίλους τους, στο πολυτελές resort Mar Azul.

Πρώτος εκφώνησε τους όρκους του ο Bruno Cerella, με την Αθηνά Οικονομάκου να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο σύζυγός της στο τέλος την κοίταξε, της είπε: «Έλα αγάπη μου» και σκούπισε το πρόσωπό της για να την καθησυχάσει.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και εκφώνησε τους δικούς της όρκους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα της έχει προσφέρει, δίνοντάς του μια υπόσχεση για ένα κοινό μέλλον, γεμάτο αγάπη και όνειρα: «Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου… πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ».

Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με όλους τους καλεσμένους. Η στιγμή που η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella χόρεψαν οι δυο τους στο κέντρο της πίστας, ξεχώρισε.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Τα πρώτα λόγια μετά την τελετή ανταλλαγής όρκων – «Ο Bruno με αγκάλιασε, με εμπιστεύτηκε»