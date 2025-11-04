Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella φροντίζουν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν μαζί, μειώνοντας την απόσταση που τους χωρίζει.

Αυτές τις μέρες, ο πρώην μπασκετμπολίστας βρίσκεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στην ηθοποιό.

Το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, το ζευγάρι διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Μαζί τους ήταν και οι φίλοι τους, με τους οποίους χόρεψαν και απόλαυσαν τις μουσικές επιτυχίες των καλλιτεχνών, περνώντας μια ξέγνοιαστη και χαρούμενη βραδιά.

Ακόμη, βρέθηκαν στο καμαρίνι της τραγουδίστριας, όπου πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agecny

