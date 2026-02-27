Λάμψη από Μιλάνο για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella! Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στην «καρδιά» της μόδας για το show του Emporio Armani, για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027, με την Αθηνά να παραδίδει μαθήματα στυλ.

Συνδυάζοντας την κλασική γοητεία του pinstripe με τολμηρές φούξια λεπτομέρειες, η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στις front row θέσεις της Εβδομάδας Μόδας.

Από την πλευρά του, ο Bruno Cerella πόνταρε σε πιο χαλαρό ύφος, στις αποχρώσεις του μπλε. Μαζί, πραγματοποίησαν μια σύγχρονη και κομψή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας ότι το στυλ είναι πάνω απ’ όλα προσωπική έκφραση – είτε μέσα από δυναμικό tailoring είτε μέσα από διαχρονικά, χαλαρά κομμάτια.

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους στην προσωπική του ζωή, αφού σε λίγους μήνες θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Πάρο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Jacopo Raule/Getty Images

