Σε μία ιδιαίτερα αξιέπαινη κίνηση προχώρησαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη γαμήλια γιορτή που ετοιμάζουν στην Πάρο αυτό το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου.

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον περασμένο Μάιο σε μια λιτή και άκρως ιδιωτική τελετή στην Αθήνα, ετοιμάζονται να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους στο κυκλαδίτικο νησί.

Παρότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατήσουν τις λεπτομέρειες της διήμερης εκδήλωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η γιορτή που ετοιμάζουν, αλλά και η φιλανθρωπική πρωτοβουλία που αποφάσισαν να συνδέσουν με αυτήν τη σημαντική στιγμή της ζωής τους. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno» και ο Άρης Καβατζίκης, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella απέστειλαν στους καλεσμένους τους ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, μέσω του οποίου τους ζητούν να μην προσφέρουν γαμήλια δώρα.

Τι ζήτησε το ζευγάρι από τους καλεσμένους του

Αντί για τις καθιερωμένες λίστες γάμου, το ζευγάρι προέτρεψε τους φίλους και τους συγγενείς του να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slums Dunk, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση παιδιών και νέων από κοινωνικά ευάλωτες κοινότητες μέσω του αθλητισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία αθλητικών κέντρων, τα οποία θα προσφέρουν ευκαιρίες σε παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τον αθλητισμό.

«Το βρήκα εξαιρετικό» σχολίασε η Φαίη Σκορδά, η οποία είναι καλεσμένη αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάρο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επιλέγουν να μετατρέψουν τη χαρά του γάμου τους σε μια πράξη προσφοράς, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου. Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσία ελάχιστων αγαπημένων προσώπων. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή φίλη της ηθοποιού και ο σύντροφός της.

Το ζευγάρι ετοιμάζει την επόμενη εβδομάδα έναν τριήμερο εορτασμό στην Πάρο, όπου αναμένεται να βρεθούν συγγενείς και φίλοι τους, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μία συμβολική τελετή ανταλλαγής όρκων.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η άγνωστη πρόταση στην Αθηνά Οικονομάκου