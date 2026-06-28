Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η ηχηρή απουσία από το γαμήλιο πάρτι τους στην Πάρο

H Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ενώθηκαν χθες, Σάββατο 27/6, με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια παραμθένια τελετή στην Πάρο, με την παρουσία των πιο στενών φίλων, συγγενών και συνεργατών τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες εβδομάδες με θρησκευτικό γάμο σε μια άκρως μυστική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ, επέλεξαν το γαμήλιο γλέντι να το πραγματοποιήσουν λίγο καιρό μετά στο νησί των Κυκλάδων, κάνοντας ένα τριήμερο πάρτι.

Όπως ήταν λογικό, οι αναρτήσεις και τα story από τη μεγάλη γιορτή έπεσαν «βροχή» στα social media, με τα βίντεο και τις φωτογραφίες να μας μεταφέρουν το εύθυμο κλίμα και τη συγκίνηση του ζευγαριού σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Όμως, αυτό που προκάλεσε εντύπωση και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο, είναι μια ηχηρή απουσία που θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα.

Ο λόγος για την Βάσω Λασκαράκη, η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια στενή φίλη της Αθηνάς Οικονομάκου. Η απουσία των αναρτήσεων στα social media τη στιγμή που ολόκληρη η ελληνική σόουμπιζ πλημμύρισε το Instagram με βίντεο και φωτογραφίες προκαλεί διάφορα ερωτηματικά και τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί διάφορες φήμες για τη σχέση των δύο γυναικών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μετά το διαζύγιο της ηθοποιού άλλαξαν οι μεταξύ τους ισορροπίες.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η ξεχωριστή μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού της δεξίωσης