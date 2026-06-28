Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η ξεχωριστή μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού της δεξίωσης

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ζουν τις πιο όμορφες στιγμές στη ζωή τους. Πλημμυρισμένοι από έντονα συναισθήματα και την αγάπη των δικών τους προσώπων, ζουν ένα ξέφρενο πάρτι, το πάρτι της ζωής τους.
Το pre wedding πάρτι, καθώς και η τελετή όρκων αιώνιας αγάπης, πραγματοποιήθηκαν με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο. Η αγάπη τους επισφραγίστηκε με ένα παθιασμένο φιλί, σε ένα σκηνικό παραμυθένιο, με τον ήλιο να δύει στο Αιγαίο για φόντο.
Μεταξύ άλλων, αυτό που εντυπωσίασε ήταν η μπομπονιέρα που επέλεξε το ζευγάρι για την τελετή, η οποία ήταν σε μαύρο χρώμα, η οποία ήταν μέρος ενός κομψού κουτιού επώνυμου οίκου αρωμάτων. Στο κουτί υπήρχαν μέσα τα απαραίτητα κουφέτα, καθώς και διάφορα άλλα δωράκια για τους εκλεκτούς καλεσμένους τους.
Ο κατάλογος που περιείχε το μενού, ήταν εξίσου εντυπωσιακός και καλαίσθητος, στην ίδια χρωματική παλέτα άσπρου και μαύρου, με τα αρχικά των ονομάτων τους σε περίοπτη θέση.
govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Δείτε τι είπαν ο ένας στον άλλο στην τελετή των όρκων τους!