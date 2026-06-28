Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η ξεχωριστή μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού της δεξίωσης

Το pre wedding πάρτι, καθώς και η τελετή όρκων αιώνιας αγάπης, πραγματοποιήθηκαν με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο. Η αγάπη τους επισφραγίστηκε με ένα παθιασμένο φιλί, σε ένα σκηνικό παραμυθένιο, με τον ήλιο να δύει στο Αιγαίο για φόντο.

Μεταξύ άλλων, αυτό που εντυπωσίασε ήταν η μπομπονιέρα που επέλεξε το ζευγάρι για την τελετή, η οποία ήταν σε μαύρο χρώμα, η οποία ήταν μέρος ενός κομψού κουτιού επώνυμου οίκου αρωμάτων. Στο κουτί υπήρχαν μέσα τα απαραίτητα κουφέτα, καθώς και διάφορα άλλα δωράκια για τους εκλεκτούς καλεσμένους τους.

Ο κατάλογος που περιείχε το μενού, ήταν εξίσου εντυπωσιακός και καλαίσθητος, στην ίδια χρωματική παλέτα άσπρου και μαύρου, με τα αρχικά των ονομάτων τους σε περίοπτη θέση.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Δείτε τι είπαν ο ένας στον άλλο στην τελετή των όρκων τους!