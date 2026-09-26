Η Αθηνά Οικονομάκου παρευρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον συζυγό της, Bruno Cerella στο Super Cup της Euroleague.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Euro League Basketball Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Μαζί της ήταν και ο μπασκετμπολίστας συντροφός της, Bruno Cerella, με τον οποίο μοιράστηκαν όμορφες και τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε για μια ακόμη φορά με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα κομψό λευκό κοστούμι για την παρουσία της στις κερκίδες του γηπέδου.

Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram στιγμιότυπα από τους αγώνες, αλλά και από τις βόλτες που έκανε με τον σύντροφό της στην πόλη.

Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει στο έπακρο την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι, με χαμόγελα και τρυφερές στιγμές να πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες.

Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με μια ενθουσιώδη λεζάντα, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την ξεχωριστή εμπειρία που έζησαν.

«Από την πρώτη σειρά, σε μια ιστορική στιγμή. Το πρώτο EuroLeague Basketball SuperCup στο Άμπου Ντάμπι. Τι μοναδική εμπειρία!» @euroleague.

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