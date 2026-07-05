Στη βρετανική πρωτεύουσα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο Λονδίνο αρχικά με τη Νικολέττα Ράλλη, ενώ στην παρέα προστέθηκε και ο σύζυγός της, Bruno Cerella. Όλοι μαζί ζουν μια μοναδική εμπειρία, αφού το ταξίδι τους συνδυάζεται με τη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Grand Prix της Formula 1 στην εμβληματική πίστα του Σίλβερστοουν.

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες έζησε μοναδικές στιγμές στην Πάρο, όπου πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό γαμήλιο τριήμερο έχοντας δίπλα του συγγενείς και στενούς φίλους.

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella έγινε γνωστή την άνοιξη του 2024, όταν οι δυο τους άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις και να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, με τη σχέση τους να εξελίσσεται γρήγορα.

Στα μέσα Μαίου του 2026, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου: Γιατί την παρέδωσε ο αδερφός της, Νικήτας στον Bruno Cerella;