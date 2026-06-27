Με ανεβασμένη διάθεση, σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό, ξεκίνησαν οι γαμήλιες εκδηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella στην Πάρο, με το pre-wedding party να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ξεχωριστού τριημέρου.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε φίλους και συγγενείς σε beach bar, όπου η μουσική, ο χορός και η χαλαρή ατμόσφαιρα κυριάρχησαν από την πρώτη στιγμή.

Σε βίντεο που μοιράστηκε μέσω Instagram η Αθηνά Οικονομάκου, τη βλέπουμε μαζί με τον Bruno Cerella να χορεύουν αγκαλιασμένοι το τραγούδι «Γλέντι». Οι δυο τους έσπευσαν να ανταλλάξουν και το πιο τρυφερό φιλί.

Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο της Πάρου, και στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, οι νεόνυμφοι έδωσαν το σύνθημα για ένα τριήμερο γεμάτο διασκέδαση.

Δείτε τα βίντεο:

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Ποζάρει μαζί με την καλλονή μητέρα του Bruno Cerella, Claudia στην Πάρο