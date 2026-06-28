Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Ο ρομαντικός, πρώτος χορός του ζευγαριού στη γαμήλια δεξίωση

Το έζησαν στο έπακρον, το γαμήλιο πάρτυ τους, τόσο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, όσο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Λίγη ωρα μετά την ανταλλαγή όρκων αγάπης τους, άρχισαν το γλέντι, στο οποίο ξεσηκώθηκαν με αγαπημένα τραγούδια τους.

Συγκεκριμένα, στα Instagram stories, που δημοσιοποιήθηκαν, βλέπουμε τα δικά τους πρόσωπα και πολύ κοντινοί άνθρωποι, να μπαίνουν μαζί στο καλοκαιρινό mood και να γιορτάζουν σαν να μην υπάρχει αύριο, την ευτυχία του ζευγαριού.