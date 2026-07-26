Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι αγκαλιές και τα φιλιά στην παραλία Καλό Λιβάδι στη Μύκονο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella διανύουν την πιο όμορφη, και ξέγνοιαστη, περίοδο της ζωής τους, και μετά την τελετή ανταλλαγής όρκων αιώνιας αγάπης που πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα στην Πάρο, απολαμβάνουν το πρώτο καλοκαίρι τους ως νεόνυμφοι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στη Μύκονο, έχοντας στο πλευρό του τα δύο παιδιά της γνωστής ηθοποιού, αλλά και στενούς φίλους, συνδυάζοντας οικογενειακές στιγμές με στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella στην παραλία του Καλού Λιβαδιού, όπου δεν έκρυψαν στιγμή τον έρωτά τους. Αγκαλιές, τρυφερά φιλιά και διαρκή χαμόγελα συνέθεταν το σκηνικό, με τους δυο τους να δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των λουόμενων.

Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή των διακοπών τους, ανταλλάσσοντας τρυφερές ματιές και χαλαρώνοντας δίπλα στη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της.

Άλλωστε, μετά την ιδιαίτερα ρομαντική τελετή που πραγματοποίησαν στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν. Το φετινό καλοκαίρι είναι ξεχωριστό για τους ίδιους, αφού είναι το πρώτο που απολαμβάνουν μετά την ανταλλαγή των όρκων αγάπης τους, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και δείχνοντας ότι η ευτυχία τους δεν κρύβεται.

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