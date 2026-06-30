Στιγμές απόλυτης ευτυχίας έζησαν στην Πάρο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε μια παραμυθένια γαμήλια τελετή, έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους και συγγενείς, οι οποίοι ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για να γιορτάσουν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή αρχή.

Μετά την τελετή, το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα μεγάλο πάρτι με θέα το Αιγαίο, γιορτάζοντας την αγάπη του.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella δεν σταμάτησαν να χορεύουν, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν τρυφερές στιγμές, δείχνοντας πιο ευτυχισμένοι από ποτέ μετά την ανταλλαγή των όρκων τους.

Η πρώτη του κοινή ανάρτηση στα social media

Το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας αγαπημένες στιγμές από το τριήμερο γλέντι.

Καθ’ όλη της διάρκεια του τριημέρου, οι φίλοι και οι καλεσμένοι του ζευγαριού, δεν σταμάτησαν να δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μια γεύση από το γιορτινό κλίμα που επικράτησε.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Bruno που έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένου μου νησί», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου στις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day.

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