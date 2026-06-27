Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν, το βράδυ του Σαββάτου 27/6, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής ζωής τους, καθώς αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους την οικογένεια και τους πιο στενούς φίλους τους.

Η τελετή φιλοξενήθηκε σε πολυτελές resort, όπου οι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς για να μοιραστούν με το ζευγάρι αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Η Αθηνά Οικονομάκου εμφανίστηκε με λευκό νυφικό, συνοδευόμενη από τον αδελφό της, ενώ ο Bruno Cerella την περίμενε συγκινημένος. Μόλις συναντήθηκαν, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, με την ηθοποιό να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε δημόσια για το σύζυγό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της.

«Με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε», είπε χαρακτηριστικά για τον Bruno Cerella, ενώ πρόσθεσε: «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε μια πολύ μεγάλη, υγιή και αγαπημένη οικογένεια. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο απ’ όσο νόμιζα».

Στη συνέχεια, ο γαμπρός της μίλησε στα ελληνικά, λέγοντας «έλα αγάπη μου».

Δείτε τα βίντεο που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι στο Instagram:

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στην Πάρο