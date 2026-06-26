Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έχουν ήδη μπει σε wedding mood με τις πρώτες στιγμές από το pre wedding πάρτι να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από stories και βίντεο, αποκαλύπτοντας μικρές στιγμές από το πάρτι που στήθηκε πάνω σε σκάφος μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο, ο Bruno Cerella πραγματοποιεί μια θεαματική βουτιά στα καταγάλανα νερά, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε λεπτό των διακοπών λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Μάλιστα, η ίδια συνόδευσε ένα από τα stories της με τη χιουμοριστική φράση: «Ο μεγάλος ελληνικός μου γάμος» ενώ σε άλλο στιγμιότυπο έγραψε: «Με την αργεντίνικη οικογένειά μου», αναφερόμενη στους συγγενείς του μέλλοντα συζύγου της, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να ζήσουν από κοντά αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Οι πρώτες αφίξεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, από χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι πρώτοι καλεσμένοι άρχισαν να φτάνουν στην Πάρο.

Υπολογίζεται ότι περίπου 100 έως 120 φίλοι και συγγενείς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα βρεθούν στο κυκλαδίτικο νησί για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι, σε ένα τριήμερο γεμάτο εκπλήξεις.

Οι εορτασμοί ξεκινούν επίσης σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με ένα μεγάλο beach party, το οποίο θα διαρκέσει από το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες.

Η κορύφωση του τριημέρου θα έρθει το Σάββατο, όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο.

Στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει και η γαμήλια δεξίωση.

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία πριν από τη γαμήλια γιορτή τους στην Πάρο