Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου κάτω από άκρα μυστικότητα, κρατώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσωπικής τους ζωής

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στον Holy Church of the Transfiguration of the Saviour στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων αγαπημένων προσώπων και στενών φίλων, ενώ κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή φίλη της ηθοποιού μαζί με τον σύντροφό της.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε για τη μεγάλη ημέρα ένα ρομαντικό νυφικό από δαντέλα, κρατώντας ανθοδέσμη με λευκές καμέλιες, ενώ ο Bruno Cerella εμφανίστηκε με μπεζ κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο ζευγάρι περιέγραψαν τη στιγμή ως ιδιαίτερα συγκινητική, τονίζοντας πως και οι δύο ήταν εμφανώς ευτυχισμένοι και συγκινημένοι.

